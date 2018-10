Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il consigliere agli Stati PLR di Appenzello esterno Andrea Caroni non intende candidarsi per succedere a Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale.

Non potrebbe essere un buon ministro e nel contempo un buon padre per i suoi figli di due e quattro anni, ha dichiarato a Keystone-ATS confermando una notizia di NZZ.ch pubblicata oggi.

Quale ex collaboratore personale del consigliere federale Hans-Rudolf Merz (in carica dal 2003 al 2010), il 38enne Caroni dice di sapere quanto onerosi siano i compiti di un membro del governo a Berna. Il "senatore" appenzellese caldeggia la possibile candidatura della sua collega di partito alla Camera dei Cantoni ed ex consigliera di Stato sangallese Karin Keller-Sutter: "In questo governo - afferma - ci vogliono più Svizzera orientale, più donne e soprattutto personalità forti e competenti".

