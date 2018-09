Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le sezioni cantonali del Partito popolare democratico hanno tempo fino al 25 ottobre per proporre dei candidati alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale. E sul ticket finale dovrà figurare almeno una donna.

Lo hanno annunciato oggi il presidente del PPD Gerhard Pfister (ZG) e il capogruppo in Parlamento Filippo Lombardi (TI) durante una conferenza stampa a Berna.

Il partito, quale quarta forza politica del Paese, ha chiaramente diritto a un seggio in Consiglio federale, ha sottolineato Pfister. Lo stesso consigliere nazionale ha anche ribadito che non è a disposizione per un posto in governo.

Essendo vacante il seggio di uno Svizzero tedesco, i candidati germanofoni sembrano essere favoriti nella corsa alla successione di Doris Leuthard. Tuttavia, formalmente, ogni sezione cantonale ha diritto a presentare un/a candidato/a. "Non viene quindi imposto alcun limite geografico o regionale", ha dichiarato dal canto suo Lombardi. Quindi, anche il consigliere nazionale romancio Martin Candinas potrebbe essere candidato e anche il canton Ticino potrebbe lanciare una persona nella corsa, ha precisato a Keystone-ATS il capogruppo PPD.

Almeno una donna

Unica condizione posta: sul ticket ufficiale dovrà figurare almeno una donna. Il partito può contare su numerose personalità femminili e maschili idonee in tutte le regioni del Paese e presenterà candidature di qualità all'Assemblea federale, ha aggiunto Pfister.

Il presidente del partito non ha però precisato se il ticket finale sarà composto da uno/a, due o tre candidati/e. Toccherà in un primo tempo a una commissione ad hoc di sette persone - formata oltre che da Pfister e Lombardi anche dai consiglieri nazionali Ida Glanzmann (LU), Jean-Paul Gschwind (JU) e Markus Ritter (SG), nonché dai "senatori" Brigitter Häberli (TG) e Beat Vonlanthen (FR) - esaminare le candidature e procedere alle prime audizioni dal 26 ottobre al 16 novembre.

Queste sette persone hanno già assicurato che non saranno disponibili alla successione di Doris Leuthard, ha precisato ancora Pfister.

Commissione esterna

In seguito spetterà al gruppo parlamentare del PPD ascoltare le persone che hanno annunciato la propria disponibilità il 16 e il 17 novembre e designare il/la o i candidati ufficiali. Dal 27 novembre al 4 dicembre si terranno le audizioni degli altri gruppi parlamentari. L'elezione del nuovo consigliere federale avverrà probabilmente il 5 dicembre.

Parallelamente a questa selezione politica, vi sarà anche una commissione indipendente esterna al partito, composta dall'ex giudice federale Heinz Aemisegger e dall'ex giudice istruttore Judith Fischer, che si occuperà dell'esame "professionale e fattuale" delle candidature.

Questi avranno tra l'altro il compito di giudicare l'integrità dei candidati e potranno chiedere informazioni a terze persone o istituzioni, previo l'accordo dei candidati e delle candidate.

Quanto alle qualità di questi/e ultimi/e, essi/e dovranno possedere doti manageriali, essere disposti a governare collegialmente, avere capacità comunicative e una buona padronanza dei dossier, ha concluso Pfister.

