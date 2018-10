Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 9.40 17 ottobre 2018 - 09:40

Il consigliere nazionale appenzellese Daniel Fässler rinuncia a presentare la sua candidatura per la successione di Doris Leuthard in governo

Il consigliere nazionale appenzellese del PPD Daniel Fässler non sarà candidato alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale.

Lo ha indicato lui stesso in comunicato odierno, dopo che il suo nome era stato incluso dai media tra i possibili aspiranti al seggio in governo.

Il 58enne Fässler, che è anche Landamano di Appenzello Interno, ha spiegato la sua rinuncia affermando di "non avere abbastanza tempo" per lanciarsi nella corsa. "Per me è importante poter continuare le mie attività professionali e aver tempo da dedicare alla mia famiglia", ha precisato.

Per il momento solo il consigliere agli Stati di Zugo Peter Hegglin, 57 anni, ha dato la sua disponibilità a candidarsi alla successione di Doris Leuthard in governo. Vi hanno invece rinunciato il presidente nazionale del PPD, Gerhard Pfister, il consigliere nazionale grigionese, Martin Candinas, il "senatore" sempre grigionese, Stefan Engler, e la consigliera nazionale lucernese Andrea Gmür.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano