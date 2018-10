Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Esce allo scoperto il primo candidato alla successione della consigliera federale Doris Leuthard: si tratta del consigliere agli Stati di Zugo Peter Hegglin, 57 anni, che in dichiarazioni rilasciate alla stampa domenicale ha manifestato il proprio interesse.

"Ho trent'anni di esperienza sul piano esecutivo e legislativo, a livello comunale, cantonale e federale", spiega il politico PPD alla "NZZ am Sonntag". "Ho buoni contatti e sono un costruttore di ponti". "Posso quindi dare il mio contributo per attenuare la crescente polarizzazione che investe la politica".

Hegglin, sposato con quattro figli, è "senatore" dal 2005 e in precedenza è stato per 13 anni direttore delle finanze del canton Zugo. Nell'intervista si definisce un "classico politico di centro destra", che oltre alle finanze si interessa di temi legati alla sanità e all'economia.

"Mi piacerebbe scendere in campo assieme a una donna", afferma Hegglin, secondo il quale non si può chiedere al PPD di presentare una doppia candidatura femminile. "Per dodici anni abbiamo avuto in Consiglio federale una donna di grande successo".

Hegglin è il primo candidato a farsi avanti per la successione di Doris Leuthard dopo le rinunce del presidente del PPD svizzero Gerhard Pfister, del consigliere nazionale grigionese Martin Candinas, del consigliere agli Stati, sempre grigionese, Stefan Engler e della consigliera nazionale lucernese Andrea Gmür.

