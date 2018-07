Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 19.35

Un donna americana con la passione per la caccia ha orgogliosamente postato sul web una serie di foto-trofeo di lei accanto a un raro esemplare di giraffa nera, da lei appena ucciso a fucilate durante un viaggio in Sudafrica. Il gesto ha attirato una serie di insulti.

Le foto mostrano Tess Thompson Talley, 37 anni, del Kentucky, nel 'Veld', la savana sudafricana, in una riserva naturale non specificata, mentre tiene in mano il fucile e parzialmente avvolta dal lungo collo ripiegato dell'animale, un maschio di 18 anni della rara variante con le macchie nere sul pelo, accasciato dietro di lei.

Il safari in Sudafrica è stato compiuto lo scorso anno ma nessuno si è accorto del post della donna fino a quando non è stato ritwittato da un sito, Africa Digest, e da allora è diventato virale, attraendo subito le critiche e gli insulti di animalisti e ambientalisti. "Assassina", "selvaggia", "ricca viziata" e "senza cuore", sono alcuni degli epiteti rivolti alla giovane americana. Ma lo stesso African Digest non ci è andato leggero: "Selvaggia bianca americana, parzialmente Neanderthal, viene in Africa e abbatte una rara giraffa nera, grazie alla stupidità del Sudafrica".

