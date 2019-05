Tutti i 1800 minatori che erano rimasti intrappolati in una miniera di platino della compagnia Sibanye-Stillwater a Rustenburg, in Sudafrica, sono stati riportati in superficie. Lo riferisce il Dipartimento delle risorse minerarie sudafricano, citato dai media locali.

I lavoratori erano rimasti bloccati a causa di danni ad uno dei pozzi di risalita. "Gli operai hanno cibo, acqua ed aria a sufficienza", aveva subito assicurato il portavoce della compagnia James Wellsted.

I minatori erano bloccati a una profondità di 1,5 chilometri e non ci sono feriti. Non è la prima volta che si verificano incidenti in una miniera della Sibanye. A febbraio dell'anno scorso in 1000 rimasero sotto terra per una giornata dopo che un temporale aveva danneggiato le linee elettriche nella zona in cui si trovava la loro miniera.

