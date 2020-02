In Sudafrica sono state individuate le tracce dei dinosauri che camminavano sui carboni ardenti, in un territorio ricoperto di lava.

I dettagli sono illustrati nello studio pubblicato sulla rivista Plos One dal gruppo di paleontologi dell'Università sudafricana di Città del Capo, coordinato da Emese M. Bordy.

Le tracce sono state individuate in una regione interna dell'attuale Sudafrica, conosciuta come Supergruppo del Karoo. In questa terra di fuoco i ricercatori hanno individuato 5 tracce che contengono un totale di 25 impronte, appartenenti sia a dinosauri, erbivori e carnivori, che a piccoli animali antenati dei mammiferi.

Per gli autori dello studio, questo territorio sudafricano è conosciuto per la presenza di grandi depositi di rocce basaltiche di origine vulcanica, frutto di "estese eruzioni che all'inizio del Giurassico - ha spiegato Bordy - hanno stravolto l'aspetto del Pianeta, modificandone l'ambiente e il clima, e provocando un'estinzione di massa".

Queste tracce rappresentano gli ultimi resti fossili conosciuti di animali nella regione del Karoo, prima che venisse completamente ricoperta dalla lava. "Per questo - ha concluso Bordy - i rinvenimenti sono importanti, perché possono raccontarci molto su come gli ecosistemi rispondevano a quel tempo agli stress ambientali".

