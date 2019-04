Il Sudafrica ha declassato la sua rappresentanza diplomatica in Israele. Nel maggio 2018 aveva richiamato l'ambasciatore dopo che diversi palestinesi erano morti durante le proteste per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme.

Il Sudafrica ha declassato la sua rappresentanza diplomatica in Israele. "Non rimetteremo un rappresentante del livello di Ambasciatore in Israele", ha dichiarato la ministra degli Esteri sudafricana Lindiwe Sisulu, secondo quanto riporta la tv Al Arabiya.

"L'ufficio rimarrà a livello di collegamento ed è così che opererà" ha aggiunto Sisulu, spiegando che l'ufficio di liaison a Tel Aviv "non avrà nessun mandato politico, nessun mandato commerciale, né di sviluppo della cooperazione", ma si occuperà solo di questioni consolari e di rapporti tra cittadini.

Nel maggio 2018 il Sudafrica aveva richiamato il proprio ambasciatore in Israele dopo che diversi palestinesi erano morti negli scontri con le forze israeliane durante le proteste per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata a Gerusalemme.

