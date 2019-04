La nomina di Abdel-Fattah Burhan a nuovo capo della giunta militare in Sudan è stata confermata dall'esponente che ha lasciato l'incarico, il ministro della Difesa e vicepresidente Awad Ibn Auf.

Burhan è generale ispettore delle Forze armate e il suo curriculum sembra essere più 'pulito' rispetto a quello di altri generali del deposto presidente Omar al-Bashir, non essendo noto per coinvolgimenti in crimini di guerra o mandati di cattura da parte di corti internazionali.

Il generale peraltro era stato fra gli alti ufficiali che ieri avevano incontrato i manifestanti per cercare, invano, di indurli ad abbandonare le proteste.

La sua nomina dunque evidenzia come la questione dei crimini di guerra in Darfur sia centrale per il Consiglio di transizione. Il suo ormai ex-capo, Ibn Auf, dimettendosi ha dichiarato che lo ha fatto per "preservare l'unità". Il generale era stato anche capo dell'intelligence militare durate la guerra civile in Darfur e gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni su di lui nel 2007 accusandolo di aver armato e diretto la famigerata milizia dei Janjaweed.

