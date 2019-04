Revocato il coprifuoco notturno in Sudan (foto rappresentativa)

Una revoca del coprifuoco notturno imposto giovedì, al momento dell'arresto del presidente sudanese Omar a-Bashir, è stato annunciato dalla giunta militare che ha preso il potere in Sudan.

"Il Consiglio ha deciso di annullare il coprifuoco", scrive l'agenzia ufficiale Suna sul proprio sito dopo che la misura era stata violata per due notti dai manifestanti radunati in sit-in da una settimana in davanti al quartiere generale delle forze armate a Khartum.

Lo "sradicamento di tutte le componenti del regime e dei suoi simboli" è stato "confermato ai giovani e alle giovani" del Sudan dal presidente del Consiglio transitorio: lo scrive l'agenzia ufficiale Suna riferendosi al capo della giunta militare che ha preso il potere in Sudan, Abdel-Fattah Burhan. Il generale ha annunciato anche "la liberazione di tutti i detenuti arrestati in base alla legge d'emergenza e di tutte le altre leggi concernenti le ultime manifestazioni".

La giunta militare sudanese conferma il periodo transitorio di due anni durante i quali - o alla loro fine - sarà formato un governo civile: lo scrive il sito dell'agenzia ufficiale sudanese riferendo dichiarazioni fatte dal nuovo capo del Consiglio militare transitorio.

