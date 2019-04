Manifestanti in festa nella capitale Khartum dopo l'annuncio dell'arresto, ieri, del presidente Omar al-Bashir, che era al potere da 30 anni.

I militari che hanno preso il potere in Sudan rovesciando il trentennale autocrate Omar al-Bashir hanno annunciato che il governo che gestirà il Paese nei due anni di transizione sarà "civile". Lo riferisce un tweet di Sky News Arabiya.

"Rimetteremo il potere a un governo civile" ha detto nella capitale Khartum il capo del Consiglio militare politico, Omar Zine El Abidine, secondo quanto riferisce l'emittente.

Il generale ha anche annunciato che le nuove autorità militari eviteranno di estradare il deposto presidente al-Bashir alla Corte penale internazionale, che lo ricerca per il genocidio in Darfur, e che l'ormai ex-leader verrà processato in Sudan.

