All'udienza di stamane, l'ex dittatore sudanese Omar al Bashir è comparso con la tradizionale tunica bianca, dentro una gabbia, mentre ascoltava la deposizione di altri tre testimoni in merito all'accusa di corruzione.

È stata aggiornata a sabato prossimo, 31 agosto, l'udienza del processo per corruzione e riciclaggio di denaro a carico di Omar al Bashir.

Lo ha deciso il giudice del tribunale di Khartoum dopo che la difesa dell'ex dittatore del Sudan ha avanzato una richiesta per la libertà su cauzione, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale egiziana Mena. All'udienza di stamane, l'ex presidente è comparso con la tradizionale tunica bianca, dentro una gabbia, mentre ascoltava la deposizione di altri tre testimoni in merito all'accusa di corruzione.

All'apertura del processo, il 19 agosto, un investigatore ha testimoniato che Bashir dichiarò nell'interrogatorio di aver preso 90 milioni di dollari (88,7 milioni di franchi al cambio attuale) dai sauditi, spiegando in questo modo i soldi confiscati nella sua abitazione dopo l'arresto. Al termine dell'udienza di oggi, mentre Bashir veniva scortato in carcere, le immagini trasmesse dalla televisione hanno mostrato due diversi gruppi che manifestavano davanti il tribunale. Il primo reclamava a gran voce che l'ex presidente venisse processato per i crimini di guerra. Di contro, altri manifestanti gli hanno invece espresso sostegno.

Neuer Inhalt Horizontal Line