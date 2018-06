Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 13.29 05 giugno 2018 - 13:29

La Zecca di Singapore si cimenta con la moneta commemorativa del summit Trump-Kim del 12 giugno nella città/stato.

Dopo la mossa di due settimane fa della White House Communications Agency, con il criticato conio speciale del vertice di "pace" tra il "presidente" e il "supremo leader", l'istituto di Singapore ha annunciato un'iniziativa analoga con tre pezzi in numero limitato in oro, argento e metallo.

Le monete serviranno a ricordare un "importantissimo passo per la pace nel mondo" e a rimarcare il ruolo di Singapore come "porta economica e sulla sicurezza tra Est e Ovest", ha reso noto la Zecca in una nota postata sul sito web.

Su una parte della moneta è disegnata la stretta di mano tra i due leader con le rispettive bandiere nazionali sullo sfondo, mentre sull'altra c'è una colomba con lo slogan "World Peace" inciso. Sono poche le migliaia di pezzi prodotti, con i pre-ordini possibili già da oggi.

