Ancora critiche nei confronti di alcuni membri del consiglio di amministrazione di Sunrise. L'azionista Axxion chiede che la rimozione del presidente Peter Kurer e di Jesper Ovesen sia all'ordine del giorno della prossima assemblea generale straordinaria.

Lo indica oggi la stessa Sunrise, precisando che la proposta otterrà risposta a tempo debito. L'assemblea dovrebbe tenersi in autunno, e vedrà quale punto principale in agenda l'aumento di capitale necessario per la prevista acquisizione di UPC.

Di recente sono emerse alcune resistenze a questo accordo. L'azionista di maggioranza di Sunrise, Freenet, che possiede circa un quarto dei titoli, si è per esempio espresso contro.

Secondo le informazioni fornite sul sito internet, la società di gestione lussemburghese Axxion si occupa di circa 150 fondi per un volume di 9 miliardi di euro.

