La Commissione della concorrenza (Comco) ha deciso di sottoporre a un esame dettagliato il progetto di acquisizione di UPC Svizzera, interamente controllata da Liberty Global, da parte di Sunrise.

Un tale esame di fase II è conforme alle aspettative di Sunrise, ha indicato oggi l'operatore in un comunicato. Il 27 febbraio Sunrise ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione dell'operatore via cavo per 6,3 miliardi di franchi.

"Sunrise si aspetta che la transazione sia approvata dalle autorità della concorrenza, poiché l'acquisizione di UPC Svizzera intensificherà la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni", si legge nella nota. La decisione della Comco è prevista entro l'inizio di ottobre al più tardi. Sunrise prevede che la transazione si concluderà nel quarto trimestre di quest'anno.

