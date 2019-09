I clienti di Sunrise sono al centro di una campagna in favore dell'acquisizione di UPC

Sunrise ha cominciato una campagna in favore dell'acquisizione di UPC presso i suoi clienti. L'operatore di telecomunicazioni, tramite un e-email e un breve filmato, vuole mostrare ai suoi abbonati la fondatezza di questa transazione.

Sunrise sottolinea come la messa in comune delle infrastrutture e dell'esperienza delle due imprese potrebbe consentire di raggiungere risultati migliori, in particolare grazie alla rete "5G". L'operatore telecom promette ai suoi clienti anche "maggiori servizi a un prezzo migliore".

Tale strategia non è inusuale per i grandi gruppi, anche se alla fine sono gli azionisti e l'autorità di concorrenza che avranno l'ultima parola.

Sunrise vuole rilevare UPC per 6,3 miliardi di franchi. L'azionista di riferimento, il tedesco Freenet, forte di una partecipazione di quasi un quarto, blocca il progetto di ripresa di UPC. L'accusa è quella di perseguire solamente i propri interessi a corto termine.

Altri grandi azionisti hanno emesso riserve su questa transazione. Un'assemblea generale straordinaria degli azionisti è prevista in ottobre. D'altro canto, anche la commissione della concorrenza (COMCO) deve dare il suo benestare.

