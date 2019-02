Fusione in vista sul mercato telecom elvetico: Sunrise ha annunciato ieri sera di aver sottoscritto un contratto per rilevare UPC: l'ex Cablecom sarà comprata dall'attuale proprietario, il gruppo inglese Liberty Global, per 6,3 miliardi di franchi.

L'acquisizione permette a Sunrise di rafforzare la sua posizione di primo concorrente di Swisscom, con una presenza in tutti gli elementi dell'offerta combinata, viene precisato. In tal mondo l'impresa sarà nella posizione migliore per stimolare la concorrenza, con effetti positivi per l'economia e i consumatori svizzeri, viene sottolineato.

L'operazione permetterà di generare sinergie a livello di costi e di oneri di investimenti per 190 milioni annui: questo effetto sarà percepibile tre anni dopo che la fusione sarà completa. Sunrise si farà carico del debito residuo di UPC Svizzera, pari a circa 3,6 miliardi di franchi. Dovrà inoltre procedere a un aumento di capitale.

Neuer Inhalt Horizontal Line