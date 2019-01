I super batteri hanno raggiunto anche il Circolo Polare Artico. Alle estreme latitudini del globo, in uno dei luoghi più incontaminati dall'uomo, sono stati trovati infatti geni di batteri resistenti agli antibiotici.

È quanto riporta uno studio condotto da un team internazionale delle università di Newcastle, York e Kansas e dall'Accademia cinese delle scienze di Xiamen.

I geni che rendono i batteri resistenti ai farmaci (blaNDM-1) sono stati osservati per la prima volta in India nel 2008, nelle acque urbane. E ora sono stati rilevati per la prima volta nell'Artico, dove sarebbero arrivati perché trasportati nell'intestino di animali selvatici, uccelli e persone, ed espulsi con le feci.

