Donald Trump lascerebbe che suo figlio Barron giocasse a football americano se volesse, ma non lo spinge a farlo perché si tratta di uno sport "pericoloso". Lo afferma il presidente americano in un'intervista a Cbs a poche ore dal Superbowl.

"Lo lascerei giocare se volesse? Sì. Lo spingerei a giocare? No", dice Trump. "È uno sport pericoloso", aggiunge, spiegando come le protezioni e le attrezzature sono "migliorate", i caschi sono migliorati ma questo non risolve il problema. "Mi dispiace dirlo perché mi piace guardare il football. Penso che la NFL sia un grande prodotto. Ho sentito anche giocatori della NFL dire che non lascerebbero i loro figli giocare".

