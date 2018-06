Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 12.56 17 giugno 2018 - 12:56

Trasmettere i grandi eventi sportivi in tv riduce la criminalità nelle città americane. Nell'immagine una veduta di Chicago.

Trasmettere i grandi eventi sportivi in tv riduce la criminalità nelle città. È questo il risultato di una ricerca fatta a Chicago dall'Università della California a Davis. Lo studio è stato pubblicato nel Journal of Sports Economics.

L'intrattenimento fornito dagli eventi televisivi ha portato a un ridotto numero di violenze, furti, rapine e reati di spaccio di droga fino al 25% proprio durante le ore di trasmissione. I ricercatori hanno trovato effetti significativi per la maggior parte degli eventi sportivi in tutte le fattispecie criminali.

Il crimine a Chicago durante le partite di football dei Bears è stato di circa il 15% inferiore rispetto a quando non giocavano. Il crimine durante il Super Bowl è stato inferiore di circa il 25% (circa 60 reati in meno in città). I giochi della National Basketball Association (l'Nba) e della Major League Baseball (l'Mlb) hanno generato effetti simili ma minori.

Per lo studio, i ricercatori hanno confrontato i resoconti dei reati dal gennaio 2001 al dicembre 2013.

Neuer Inhalt Horizontal Line