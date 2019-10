Il superindice dell'Ocse (Ica), che cerca di prevedere con 6-9 mesi di anticipo le tendenze economiche future, continua a segnalare una "contrazione della crescita" negli Stati Uniti nell'Eurozona nel suo insieme, in particolare, in Germania.

In Francia e in Canada, si legge in una nota diffusa dall'Ocse a Parigi, il superindice Ica continua ad anticipare una crescita stabile. Lo stesso vale per la Gran Bretagna, anche se l'indice "ruota intorno ad una tendenza storicamente bassa e ci sono importanti margini di errore a causa della persistente incertezza legata al Brexit". Anche per il Giappone l'Ica continua ad indicare una stabilizzazione della crescita.

