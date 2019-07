In molti avrebbero diritto ai sussidi sui premi di cassa malati, ma non sfruttano questa possibilità.

Decine di migliaia di persone in Svizzera non ricevono i sussidi sui premi dell'assicurazione malattia di base, sebbene ne avrebbero diritto.

Un'indagine pubblicata oggi dal portale di notizie Watson mostra per esempio che nel canton Argovia i beneficiari nel 2017 erano 103'000, a fronte di un bacino di aventi diritto di 136'000.

Dati analoghi vengono presentati anche per San Gallo (74'000/92'000), Svitto (26'000/36'000) e Obvaldo (11'000/9000), fra i pochissimi cantoni che rilevano questi dati, spiegano i giornalisti di Watson. Nessuno è in grado di dire quante persone in Svizzera avrebbero diritto a un aiuto: si conosce solo il numero di chi lo ha ottenuto, pari a 2,2 milioni (107'000 in Ticino), fra cui 790'000 a beneficio di prestazioni complementari o di assistenza.

Il problema è noto. "Purtroppo non tutti coloro che hanno diritto a una riduzione del premio la ricevono: i motivi sono da ricercare in un senso di vergogna o nell'ignoranza", ha spiegato a Watson Sandra Rauch, portavoce di Caritas Zurigo. Le pratiche da effettuare variano inoltre da cantone a cantone. Alcuni - fra questi i Grigioni - non informano gli aventi diritto.

