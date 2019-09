La Suva lancia una nuova campagna per sensibilizzare la popolazione contro gli infortuni mortali sul lavoro

Nel 2018, la Suva ha registrato 55 infortuni mortali sul lavoro, in particolare nei settori professionali ad alto rischio.

Nella sua attività di prevenzione, l'istituto nazionale svizzero contro gli infortuni lancia una nuova campagna di sensibilizzazione denominata "La vita è bella finché va bene".

Nel nuovo spot della Suva i protagonisti - degli operai di un cantiere - evitano ogni volta la catastrofe, ma l'epilogo poteva essere ben diverso: si vede per esempio un grosso prefabbricato in legno che precipita a terra alle spalle di alcuni operai mentre camminano tranquillamente. Poi è la volta di un braccio robotico in movimento che manca di un soffio una persona solo perché si è chinata al momento giusto.

Lo spot mira a spaventare e sorprendere lo spettatore: i protagonisti hanno avuto fortuna, ma la Suva ricorda che la sicurezza di chi svolge lavori pericolosi non può essere affidata al caso o al destino. Negli ultimi dieci anni, ogni tre giorni di lavoro una persona ha perso la vita a causa di un infortunio professionale. Molte persone sono rimaste invalide in seguito a questo tipo di incidenti.

La Suva, in collaborazione con i settori esposti a rischi elevati, ha messo quindi a punto alcune semplici regole applicabili a chi lavora nell'edilizia o agli autotrasportatori. L'esperienza mostra infatti che nel 75% degli infortuni professionali mortali, almeno una regola vitale non è stata rispettata.

