Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 12.20 27 giugno 2018 - 12:20

L'Istituto nazionale di previdenza contro gli infortuni (SUVA) ha registrato un utile operativo di 301,6 milioni di franchi lo scorso anno, grazie in particolare all'eccellente risultato ottenuto dagli investimenti.

Il grado di copertura è talmente elevato che per il 2019 i premi potranno essere ridotti del 15%.

L'eccedenza di 301,6 milioni risulta dopo la restituzione ai clienti di 62,1 milioni di franchi dalle riserve di compensazione. Si tratta di un risultato "molto positivo", viene affermato in un comunicato odierno. Nel 2016 la SUVA aveva registrato un utile di 32,2 milioni, mentre nel 2015 aveva subito un deficit operativo di 20,7 milioni di franchi.

Il motivo principale dell'ottimo risultato è, come già annunciato in gennaio, la buona performance degli investimenti di capitale, i quali hanno maturato una performance del 7,8%, un risultato sopra la media del 3,8% realizzata negli ultimi dieci anni. L'attivo fisso della SUVA è salito in un anno da 48 a 51,2 miliardi di franchi.

