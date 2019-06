La stazione dei treni di Malmö, in Svezia, durante l'operazione di polizia contro l'uomo "minaccioso".

Un uomo con passaporto italiano è stato fermato ieri in Svezia dopo essere stato ferito dalla polizia alla stazione dei treni di Malmö.

L'uomo - secondo quanto riferiscono i media svedesi - aveva gettato un borsone da palestra in terra urlando in inglese di avere una bomba. All'arrivo della polizia - sempre secondo le stesse fonti - ha continuato con un atteggiamento "minaccioso" e un agente gli ha sparato alle gambe. Nel corso di una conferenza stampa, questa mattina, la polizia ha precisato che nella borsa non sono trovati esplosivi o armi.

"Non c'era nulla di pericoloso", ha detto il capo della polizia locale Andy Roberts. L'accusa è stata così declassata da tentato omicidio a gravi minacce illegali.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un europeo sui 40 anni, aveva diversi documenti di identità. E tra questi un passaporto italiano con cui si era registrato in Svezia, proveniente dall'Italia nella primavera dell'anno scorso. La polizia, finora, non ha fornito l'identità.

Neuer Inhalt Horizontal Line