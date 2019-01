Oggi il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha firmato a Davos (GR) un accordo concernente le assicurazioni con il cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond e uno sul trasporto stradale con l'ambasciatrice britannica Jane Owen.

Tali accordi garantiscono di poter applicare senza interruzioni le norme vigenti in questi ambiti anche dopo la Brexit. A seconda dello scenario di uscita, gli accordi entreranno in vigore alla fine del mese di marzo del 2019 o allo scadere di un periodo di transizione, viene spiegato in un comunicato del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il primo accordo riguarda l'assicurazione diretta. Consente in particolare alle imprese di assicurazione non vita di aprire e gestire succursali nel Paese di una delle parti contraenti.

Grazie alla seconda intesa per il trasporto di merci su strada si potranno ancora compiere viaggi tra i due Stati o transitarvi senza permessi speciali. Inoltre, viene garantito l'accesso reciproco per il trasporto di merci e di passeggeri su strada nonché il mantenimento di un basso onere amministrativo.

I nuovi accordi fanno parte della strategia "Mind the gap" del Consiglio federale, che nel mese di ottobre del 2016 ha deciso di mantenere, ed eventualmente estendere, gli attuali diritti e obblighi reciproci con il Regno Unito al di là della data della Brexit.

