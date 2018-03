Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 luglio 2012 17.24

La Francia in futuro potrà tassare in modo più pesante gli eredi dei suoi concittadini che dispongono di beni in Svizzera. Berna e Parigi hanno infatti trovato oggi un accordo sulla revisione della convenzione in materia d'imposte sulle successioni.

L'attuale accordo, che risale al 1953, è stato rivisto su richiesta della Francia, ha affermato all'ats una portavoce della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La richiesta è anteriore all'elezione di François Hollande alla presidenza della repubblica, ha precisato.

La convenzione sarà ora inviata in consultazione presso i Cantoni e le cerchie economiche interessate. In autunno, verranno pubblicati i dettagli. Se i rispettivi parlamenti daranno il loro assenso, la nuova intesa entrerà in vigore il primo gennaio 2014.

