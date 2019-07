Il Regno Unito e la Svizzera intensificano la cooperazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità.

La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha firmato oggi a Londra una dichiarazione d'intenti in tal senso, che risulterà di grande importanza nel caso di una Brexit senza regole.

Tale eventualità - scrive in una nota il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) da lei diretto - comporterebbe infatti la cancellazione dalle banche dati dell'UE, come il Sistema d'informazione Schengen (SIS), di tutte le informazioni fornite dalle autorità di sicurezza britanniche. La Svizzera - come tutti gli altri Stati nello spazio Schengen - non potrebbe così più disporre di queste preziose informazioni.

La dichiarazione d'intenti s'inserisce nella strategia delle cooperazioni bilaterali di polizia con altri partner europei. Finora la Svizzera ha stipulato accordi con 16 Paesi europei, tra i quali Austria, Francia, Germania, Italia e taluni Stati dell'Europa dell'Est.

La consigliera federale ha inoltre sottoscritto un accordo di transizione sull'ammissione di manodopera al mercato del lavoro dei rispettivi Paesi nel caso di una Brexit senza regole. L'accordo tutela da un lato il futuro accesso di nuovi lavoratori svizzeri al mercato del lavoro britannico e dall'altro gli interessi dell'economia svizzera nel reclutare nuova manodopera britannica.

Esso entrerà in vigore soltanto in caso di Brexit senza regole e decadrà il 31 dicembre 2020. Nel caso di una Brexit ordinata continuerà ad essere applicato l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE.

Karin Keller-Sutter ha avuto incontri sullo sviluppo delle relazioni bilaterali con il ministro degli interni Sajid Javid, il ministro di giustizia David Gauke e il ministro per la Brexit Stephen Barclay.

