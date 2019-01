Alcuni bimbi rom in periferia di Kosice, in Slovacchia orientale (foto simbolica d'archivio).

La Svizzera si dice preoccupata per il persistere della discriminazione della comunità rom in Slovacchia. Berna invita Bratislava a mettervi fine, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla formazione, all'alloggio e all'impiego.

La raccomandazione è formulata nell'ambito dell'Esame periodico universale (EPU) dei singoli Paesi da parte degli altri Stati nell'ambito del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Oggi era il turno della Slovacchia alla sede di Ginevra, in un incontro che si poteva seguire dal vivo su internet (webtv.un.org).

La Svizzera, per bocca del suo rappresentante, si è detta pure preoccupata per il deteriorarsi della situazione nell'ambito della libertà di espressione e dei media in Slovacchia, ha indicato la Missione permanente elvetica presso l'Onu a Ginevra.

Neuer Inhalt Horizontal Line