"Entro la primavera" il governo italiano chiarirà la sua posizione sull'accordo sul nuovo sistema di tassazione per i frontalieri tra Italia e Svizzera, bloccato dal 2015.

È quanto ha assicurato il ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi al consigliere federale Ignazio Cassis al termine di un incontro tenutosi oggi a Lugano.

"È una questione delicata che dev'essere sufficientemente metabolizzata - ha aggiunto Moavero Milanesi - con una valutazione di tipo amministrativo e una di tipo politico. Sono necessari tempi che possono apparire lunghi ma la primavera non è lontana".

Dal canto suo, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha ricordato che è "dal 2015 aspettiamo la firma dell'Italia". "Ora - ha detto Cassis - abbiamo avuto conferma che al più tardi in primavera l'Italia ci darà una risposta chiara ed è importante per noi avere un 'sì' o un 'no' per passare da un clima di attesa a uno di costruzione".

Oltre ai frontalieri, nei colloqui odierni sono stati trattati anche altri temi quali l'accesso ai servizi finanziari, la situazione di Campione d'Italia, i migranti e i rapporti con l'Europa.

"È stata una giornata importante - ha sottolineato Moavero - fra due nazioni vicine geograficamente e storicamente. Tra Italia e Svizzera c'è una sinergia reale e potenziale che non possiamo che coltivare".

