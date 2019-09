Svizzera sempre ai livelli massimi in quanto ad affidabilità creditizia: Fitch ha confermato la valutazione AAA - la migliore possibile - con prospettiva stabile.

Il giudizio si spiega con la solidità della sua economia e indicatori forti riguardo all'attività del governo allo sviluppo della popolazione. Il prodotto interno lordo (Pil) per abitante si situa per circa il 30% sopra la mediana dei Paesi che godono del voto AAA, sottolinea l'agenzia di rating americana in un comunicato diffuso venerdì sera.

Il rating è sostenuto anche fra l'altro dalle riserve valutarie e riflette l'esistenza di una politica economica e finanziaria stabile e prudente; nonché di un debito pubblico che, in percentuale del Pil, è inferiore all'attuale mediana dei Paesi AAA e risulta in calo.

