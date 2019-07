La Svizzera autorizza i droni irroratori per l'agricoltura

La Svizzera è il primo Paese in Europa ad aver sviluppato una procedura di autorizzazione per i droni da impiegare per spruzzare prodotti fitosanitari.

In tal modo si offre un'alternativa più precisa ai velivoli irroratori nella protezione dei vegetali, sottolinea un comunicato odierno di Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica.

Dato che le operazioni tramite elicotteri sono fonte di numerose discussioni sull'inquinamento acustico e sulla dispersione dei prodotti fitosanitari, si è voluto eliminare tali carenze servendosi delle nuove tecnologie, aggiunge la nota.

Rispetto ai velivoli convenzionali, i droni possono volare più vicino alle colture, con elevata precisione e in modo automatico. Numerose misurazioni effettuate in viticoltura hanno fra l'altro dimostrato che il flusso d'aria verso il basso generato dai rotori assicura una dispersione dei prodotti fitosanitari inferiore a quella dei tradizionali atomizzatori.

