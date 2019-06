Il numero delle economie domestiche milionarie è ulteriormente cresciuto lo scorso anno: stando alla società di consulenza aziendale Boston Consulting Group (BCG) l'incremento rispetto al 2017 è stato del 2% circa a 22,1 milioni.

Due terzi dei milionari vivono negli Stati Uniti; seguono la Cina (1,3 milioni di economie domestiche), il Giappone (1,1 milioni) e la Svizzera (0,5 milioni). Stando allo studio pubblicato oggi, al quinto rango seguono Gran Bretagna, Francia, Italia, Canada e Germania (0,4 milioni ciascuno).

Tuttavia secondo gli autori della ricerca, che hanno interrogato gestori patrimoniali in 97 paesi, la situazione dovrebbe fortemente cambiare nei prossimi anni: in Asia e Africa il numero dei milionari dovrebbe aumentare del 10% entro il 2023, in Sudamerica del 9%. Allora a livello mondiale il numero dei milionari dovrebbe attestarsi a 27,6 milioni. Il tre per mille della popolazione globale possiede circa la metà della ricchezza mondiale.

