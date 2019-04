La Svizzera rappresenterà gli interessi degli Stati Uniti in Venezuela: un'intesa in questo senso è stata sottoscritta oggi a Berna dal ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis e dall'ambasciatore americano nella Confederazione Edward T. McMullen.

L'ultima parola spetta del Venezuela, che deve ancora approvare l'accordo, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota diffusa nel pomeriggio.

Dopo che a gennaio Caracas aveva interrotto le relazioni diplomatiche con Washington, Cassis aveva sollevato la questione di un mandato "in qualità di potenza protettrice" nel corso della sua visita negli USA all'inizio di febbraio, in particolare con il suo omologo americano Mike Pompeo e con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.

A metà marzo il governo degli Stati Uniti ha chiesto ufficialmente al DFAE di assumere il mandato in questione. Esso consente alla Svizzera di contribuire all'allentamento delle tensioni tra i due Paesi, svolgendo così un ruolo costruttivo per la stabilità regionale.

Ieri il Consiglio federale ha dato il via libera all'accordo negoziato: la Svizzera garantirà principalmente i servizi consolari per conto degli USA in Venezuela, permettendo ai due paesi di mantenere relazioni minime. Ora tocca allo stato sudamericano esaminare in dettaglio il mandato conferito a Berna: in caso di accettazione esso verrà attuato al più presto.

