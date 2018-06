Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Svizzera "si rammarica" della decisione degli Stati Uniti - annunciata la scorsa notte - di ritirarsi dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu, che considera "un organo fondamentale nella promozione e nella protezione dell'insieme di questi diritti".

Lo dice il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota diramata stamane.

Il Consiglio - prosegue il comunicato - ha "un impatto tangibile sul terreno, in particolare per l''invio di missioni di verifica dei fatti e di commissioni d'inchiesta" in occasione "di situazioni preoccupanti". Esso "svolge anche un ruolo importante nello sviluppo del quadro normativo".

La Svizzera - prosegue il DFAE - rimane impegnata, quale membro e Stato ospite, in favore di un Consiglio dei diritti umani "robusto" ed è "convinta che una partecipazione attiva degli Stati Uniti abbia un effetto positivo sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo". Essa "rispetta tuttavia la decisione sovrana degli Stati Uniti" e manterrà la propria collaborazione con gli USA in fatto di diritti umani, conclude la nota.

