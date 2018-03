Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 marzo 2018 - 09:25

Mentre a Berna e Ankara infuriano le polemiche riguardo a presunte attività spionistiche della Turchia in Svizzera, si fa largo l'ipotesi di una visita ufficiale del consigliere federale ticinese Ignazio Cassis nel paese alle porte dell'Asia.

L'eventualità di un viaggio in Turchia è in discussione da tempo, indica oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in una nota. Una portavoce ha precisato all'ats che la visita del ministro degli esteri elvetico non ha nulla a che vedere con la recente vertenza legata al tentato sequestro in Svizzera nel 2016 di un presunto seguace turco-elvetico del predicatore Fethullah Gülen, nemico pubblico numero uno del governo di Ankara.

Confermando informazioni in questo senso pubblicate da diversi media svizzerotedeschi, il DFAE indica che Cassis è in linea di massima pronto per questa visita in Turchia, anche se non vi è ancora nessuna data concreta.

