Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 8.41 25 settembre 2018 - 08:41

Il presidente della Confederazione Alain Berset e quello americano Donald Trump si sono incontrati ieri sera a margine della cena dei capi di stato e di governo per l'apertura della 73esima assemblea generale dell'Onu a New York.

Stando a quanto indicato dalla delegazione svizzera, Berset e Trump non hanno avuto tempo per un colloquio vero e proprio: nell'accogliere l'ospite il presidente americano ha però sottolineato di aver particolarmente apprezzato la visita al Forum economico mondale (WEF) di Davos in gennaio e ha ringraziato Berset per "i bei momenti" trascorsi in Svizzera.

Berset terrà stasera alle 17.00 ora locale (le 23.00 elvetiche) un discorso davanti all'assemblea generale, in cui parlerà delle priorità svizzere per l'anno in corso. Oltre che dal ministro della sanità, la Confederazione è rappresentata a New York anche dai colleghi di governo Ignazio Cassis e Doris Leuthard.

Il vertice sarà anche l'occasione per numerosi incontri bilaterali. È previsto in particolare un abboccamento fra Cassis e il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov, nel quale potrebbe anche essere affrontato il tema degli agenti russi nella Confederazione, questione di cui si è parlato negli ultimi tempi.

