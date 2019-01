Il pendolarismo in Svizzera sta diventando un fenomeno generalizzato: quattro milioni di residenti nel Paese si spostano dal loro domicilio per raggiungere il luogo di lavoro e 800'000 studenti e apprendisti fanno lo stesso per andare a studiare oppure lavorare.

Nel 2017, nove lavoratori su dieci erano pendolari, stando all'Ufficio federale di statistica (UST). Quasi il 71% di queste persone lavorano al di fuori del proprio comune di domicilio, una percentuale molto più elevata rispetto al 1990 (59%). Il flusso di pendolari lungo l'Altopiano e le valli alpine è notevolmente aumentato negli ultimi decenni.

Nello stesso periodo, la percentuale di pendolari che attraversano le frontiere cantonali è passata dal 12 al 20%. Basilea Città e Zugo, in relazione alle loro dimensioni, attirano il maggior numero di lavoratori di altri cantoni. Al contrario, il Ticino risulta essere meno attraente.

