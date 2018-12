Svizzeri, una persona su quattro non paga le fatture

Essere oggetto di un precetto esecutivo in Svizzera è più comune di quanto si pensi. Una persona su quattro è infatti già stata oggetto di una simile procedura.

È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi da Comparis e svolto tra un campione di 1047 persone provenienti da tutte le regioni linguistiche del Paese. Le persone a basso reddito e la Svizzera romanda sono considerate le categorie più colpite da questo fenomeno, sostiene il comparatore online.

I risultati del sondaggio mostrano che il 23,5% dei partecipanti è già stato coinvolto in procedimenti giudiziari e che uno su sette (14,1%) ha un'iscrizione negativa nel registro dei procedimenti esecutivi. Insomma, secondo Comparis "gli svizzeri prendono alla leggera il pagamento delle loro fatture".

I romandi figurano in testa per quanto riguarda il cattivo morale di pagamento. Quasi il 30% degli intervistati nella Svizzera occidentale ha ricevuto un precetto esecutivo e il 22,2% ha ammesso di essere stato iscritto nel registro delle procedure esecutive. I ticinesi sarebbero invece un po' più disciplinati, con rispettivamente il 23% e il 12,1%. La Svizzera tedesca è la regione più virtuosa in termini di abitudini di pagamento, con un tasso del 21,5% delle cause legali e dell'11,5% delle iscrizioni.

