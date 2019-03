Il consumo indigeno si è attestato in media nel 2018 a 10 chilogrammi pro capite (-200 grammi).

Il consumo di cioccolato svizzero si è di nuovo ridotto, per il quinto anno consecutivo, nella Confederazione. Si è attestato in media a 10 chilogrammi pro capite (-200 grammi). Il calo ha potuto essere compensato dalle esportazioni.

Nonostante la flessione delle vendite sul mercato interno, l'industria elvetica del cioccolato - che conta 4665 occupati in 17 aziende - ha registrato una buona performance durante tutto l'anno grazie alla rinnovata crescita delle esportazioni. Complessivamente, il fatturato del settore è aumentato dell'1%, informa un comunicato odierno della Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato (Chocosuisse).

In Svizzera sono state vendute 52'364 tonnellate di cioccolato (-3,4%), per un fatturato di 761 milioni di franchi, in calo del 4,8% rispetto al 2017. Allo stesso tempo, gli abitanti hanno mangiato più cioccolato importato (quota aumentata al 41%).

Chocosuisse sottolinea che l'estate è stata molto calda - dunque non molto favorevole per i suoi prodotti - e che le vendite di Natale si sono rivelate difficili.

Il volume esportato è invece cresciuto dell'8% a 138'153 tonnellate, per un valore di 991 milioni di franchi. Il cioccolato svizzero ha avuto più successo soprattutto nella regione europea: nei paesi dell'Ue le vendite hanno registrato un aumento del 10% e il fatturato una progressione del 7%.

