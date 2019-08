La maggior parte degli svizzeri si reca sul posto di lavoro col sorriso. Da un'indagine svolta dalla società di consulenza EY (ex Ernst & Young), l'87% del campione (1501 persone) dice infatti di essere contento o molto contento di quello che fa.

I fattori cruciali affinché un'attività lavorativa sia fonte di gioia invece che di frustrazione sono: autonomia, flessibilità, varietà, buone relazioni coi colleghi e l'età.

Il grado di soddisfazione varia tuttavia a seconda dei settori economici, precisa una nota di EY. Se nel settore delle costruzioni (+9%) e delle costruzioni di macchine/fabbrica (+10%) vi è stato un incremento su base annua, nel settore bancario e assicurativo si è verificato un calo (-9%).

Circa quest'ultimo risultato, EY sottolinea che esso è meno rappresentativo a causa del numero limitato di intervistati. Il settore farmaceutico/biotecnologico è rimasto invariato ad un livello elevato.

I fattori che contribuiscono alla soddisfazione sul posto di lavoro sono l'autonomia, la flessibilità, la varietà e il contatto con le persone. Lavori lunghi e pesanti, uniti a una bassa remunerazione, hanno invece l'effetto opposto. Molti intervistati hanno citato più di frequente quali aspetti critici l'organizzazione inadeguata (7%) e le cattive condizioni di lavoro (7%).

L'età è un fattore determinante per la soddisfazione sul lavoro: la fascia di età 45-54 anni è la meno soddisfatta (-6%), mentre i dipendenti più giovani e più anziani sono i più soddisfatti. Tuttavia, i più delusi non pensano di cambiare lavoro nel prossimo anno: solo un quarto degli intervistati prevede di farlo, soprattutto giovani salariati residenti in un contesto urbano.

