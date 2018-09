Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Uno svizzero che tentava di recarsi nella città siriana di Idlib, con un carico di armi, è stato arrestato alla frontiera bulgaro-turca e incriminato per "terrorismo". Lo ha annunciato oggi la procura bulgara.

Il sospettato è stato segnalato dalle autorità elvetiche, alle quali il padre aveva indicato la scomparsa. Il giovane è stato fermato martedì scorso al valico di frontiera di Kapitan Andreevo al volante di un 4x4 nel quale sono stati trovati tre fucili, una pistola, circa 400 munizioni e 24 coltelli, oltre a una mappa per recarsi a Idlib, bastione di ribelli al governo del nordovest della Siria. Ha spiegato di aver voluto aiutare "civili" in Siria. È stato incriminato per terrorismo e contrabbando di armi.

La Bulgaria si trova su una delle principali vie terrestri percorse da presunti combattenti che tentano di raggiungere la Siria o farvi ritorno. Dopo essere culminati nel 2015, gli arresti sono ora diminuiti.

