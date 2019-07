Un cittadino svizzero 26enne è stato arrestato in Perù dopo un incidente mortale che ha coinvolto la sua compagna. Secondo i media, la scorsa domenica l'uomo ha trascinato la 33enne con la sua automobile nella località di Paracas. La donna ha subito ferite ed è morta.

Il decesso è avvenuto in ospedale. Le circostanze esatte dell'incidente non sono chiare. I media peruviani hanno riferito, ieri, che la madre di tre figli voleva impedire al fidanzato ubriaco di partire da casa con il suo veicolo. La 33enne è stata però trascinata dall'automobile per diversi metri e ha urtato il marciapiede con la testa. Alcune scene sono state registrate da una videocamera di sorveglianza.

Il 26enne, con cittadinanza svizzera e peruviana, è stato arrestato. La famiglia della vittima non crede che si sia trattato di un incidente e accusa l'uomo di aver deliberatamente ucciso la sua compagna. Nel 2018 la donna lo avrebbe denunciato per violenza domestica. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), contattato da Keystone-ATS, ha confermato l'arresto di un cittadino svizzero in Perù. L'autorità non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo.

