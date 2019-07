Il governatore di Porto Rico Ricardo Rossello alla fine cede alle pressioni e lascia, fra la gioia della popolazione che da settimane ne chiede le dimissioni. Ma si tratta di un sospiro di sollievo momentaneo.

Ad assumere temporaneamente l'incarico è l'attuale ministra della giustizia Wanda Vazquez Garced, definita da molti un "diavolo". E così la rabbia riesplode, con il dilagare su Twitter dell'hashtag #WandaRenuncia.

Accusata di mala gestione delle azioni legali nei confronti di componenti del suo partito, il New Progressive party, Vazquez Garced è molto impopolare fra i portoricani, che la ritengono "parte del problema, non una soluzione". Lei replica alle accuse: "sono false e diffamatorie".

Ma le sue parole non placano la rabbia dei portoricani. "Wanda è come Rossello" dicono molti manifestanti, augurandosi che nei prossimi giorni ci sia una svolta, ovvero la rinuncia di Vazquez Garced, l'unico ministro della giustizia nella storia dell'isola a essere accusata - e poi scagionata - dall'accusa di reati penali.

Per Porto Rico la scelta del nuovo governatore è cruciale considerata la pesante crisi di bilancio con cui è alle prese: il nuovo leader, destinato a restare in carica 18 mesi - ovvero fino alla scadenza del termine di Rossello - dovrà riuscire ad avere un dialogo serio con Washington, mostrando integrità e voglia di recuperare una fiducia che il Congresso americano non ha più.

C'è poi la partita degli investitori privati con cui negoziare il debito. Il tutto senza dimenticare il necessario consenso popolare per portare avanti le trattative ed evitare nuove ondate di proteste.

Proteste di cui nelle ultime settimane si sono resi protagonisti i giovani portoricani che chiedono un cambio radicale delle istituzioni, una maggiore trasparenza e soprattutto uno stop alla, a loro avviso, dilagante corruzione. Rivendicazioni che rendono, è la loro idea, Vazquez Garced completamente inadeguata nonostante secondo la legge sia la predestinata.

La Costituzione dell'isola prevede infatti che sia il segretario di Stato ad assumere l'incarico di governatore, ma il posto è vacante dopo le dimissioni di Luis Gerardo Rivera Marin. Il ministro della Giustizia è terzo in linea di successione. Una successione che non piace e che lascia intravedere una possibile prosecuzione delle proteste.

