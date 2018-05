Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2018

Swatch ha visto le vendite accelerare nei primi cinque mesi dell'anno e l'insieme del 2018 si annuncia buono: lo ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione Nick Hayek nel suo discorso all'assemblea degli azionisti tenutasi oggi a Grenchen (SO).

"Archivieremo sicuramente un anno molto positivo in termini di ricavi e di utili", ha affermato il manager 63enne che ha anche un passato di produttore e regista cinematografico. Nel periodo gennaio-maggio si è confermata l'accelerazione della crescita dei proventi che si era già notata alla fine dell'esercizio 2017, chiusosi con un giro d'affari di quasi 8 miliardi di franchi (+5% rispetto all'anno prima) e un risultato netto di 755 milioni (+27%).

Ad alcuni azionisti che gli chiedevano informazioni riguardo allo stadio di avanzamento dei progetti relativi alla batterie per auto, Hayek ha spiegato che sono stati realizzati dei progressi, ma che ci vorrà ancora del tempo prima che potranno essere lanciate sul mercato vetture equipaggiate con i dispositivi in questione.

Georges Nicolas Hayek è figlio del fondatore di Swatch, Nicolas Hayek (1928-2010). Seppur quotato in borsa, il gruppo è saldamente in mano alla famiglia con origini libanesi: la sorella di Nick, Nayla Hayek, è presidente del consiglio di amministrazione. I vertici dell'azienda si sono distinti nel recente periodo di crisi che ha attraversato il settore orologiero per aver più volte ribadito la loro ferma opposizione a tagliare posti di lavoro.

Il mondo della finanza - con cui Nick Hayek, analogamente al padre, non ha sempre avuto un rapporto idilliaco: è passata alla storia, per esempio, una sua vertenza con UBS - reagisce bene alla dichiarazioni del numero uno di Swatch: in giornata il titolo del colosso con sede a Bienne (BE) è arrivato a guadagnare circa l'1,5%, rivelandosi il titolo più dinamico del listino. Dall'inizio dell'anno la performance è di circa il +20%.

