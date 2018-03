Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 15.30 09 marzo 2018 - 15:30

La compagnia aerea in mano a Lufthansa ha trasportato in febbraio 1,14 milioni di viaggiatori.

Leggero aumento del numero di passeggeri in febbraio per Swiss. La compagnia aerea in mano a Lufthansa ha trasportato 1,14 milioni di viaggiatori, pari a un rialzo dello 0,8% su base annua.

Nello stesso periodo in rassegna, il totale dei voli effettuati è diminuito del 2,6% a 10'009, si legge in una nota odierna. Swiss precisa che queste cifre non tengono conto dei risultati della sua filiale Edelweiss. Il tasso di occupazione medio ha accusato una flessione di 0,5 punti percentuali, stabilendosi al 76,1%.

Da parte sua, l'insieme del gruppo Lufthansa ha messo a segno un forte incremento del numero di persone salite a bordo dei velivoli di sua proprietà lo scorso mese. Ha in effetti registrato una progressione dei passeggeri del 13,1% rispetto al febbraio 2016, portando il totale a 8,8 milioni. I collegamenti aerei offerti sono cresciuti del 9,2% a 83'991, mentre il tasso di occupazione medio si è attestato al 76,2% (+1,2 punti percentuali).

