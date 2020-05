Swiss e le altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa hanno prolungato sino a fine 2021 il periodo di tempo in cui è possibile effettuare cambiamenti nelle prenotazioni di voli senza doversi sobbarcare costi aggiuntivi.

In tal modo le compagnie aeree reagiscono al desiderio di molti clienti di prenotare i loro voli in modo flessibile a causa della situazione incerta dovuta al coronavirus, si legge in comunicato diffuso oggi.

I passeggeri in possesso di un biglietto aereo con data di viaggio confermata entro il 30 aprile 2021 possono cambiare una volta gratuitamente la data di viaggio. Il nuovo collegamento potrà avvenire sino alla fine dell'anno prossimo. In precedenza, il cambio di prenotazione era possibile solo fino ad aprile 2021.

