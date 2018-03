Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 7.59 15 marzo 2018 - 07:59

Esercizio 2017 in crescita per Swiss, controllata da Lufthansa.

Redditività in forte crescita per Swiss nel corso dell'esercizio 2017, grazie in particolare al rinnovo della flotta. L'utile operativo (EBIT) della compagnia di bandiera, controllata dalla tedesca Lufthansa, ha fatto un balzo del 31% a 561 milioni di franchi.

Il fatturato di Swiss International Air Lines (Swiss) ha registrato una progressione su un anno del 3,2% a 4,95 miliardi, precisa una nota odierna del vettore.

L'incremento dei ricavi è dovuto all'uso di aerei con maggiore capacità e a un tasso di occupazione in crescita, precisa il comunicato.

Per l'esercizio 2018, Swiss si attende un aumento del prezzo del petrolio e un inasprimento della concorrenza. Il risultato dovrebbe risultare inferiore all'anno scorso.

