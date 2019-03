La compagnia aerea Swiss ha continuato il suo volo in ascesa anche lo scorso anno. Il fatturato è aumentato del 7% rispetto al 2017, raggiungendo i 5,30 miliardi di franchi svizzeri.

L'utile operativo EBIT è salito del 16%, attestandosi a 636 milioni di franchi. Si tratta del miglior risultato dalla nascita della compagnia nel 2002, indica oggi la compagnia di bandiera, controllata dalla tedesca Lufthansa, in una nota. Il presidente della direzione Thomas Klühr si dice molto orgoglioso anche del fatto che per il quarto anno consecutivo sia stato raggiunto un margine operativo di oltre l'8%.

All'ottimo risultato hanno contribuito gli investimenti nell'efficienza della flotta e dell'offerta premium, il buon andamento congiunturale, il successo degli affari di copertura sul carburante e diversi effetti unici.

Da record anche il numero di passeggeri trasportati: come anticipato a inizio gennaio sono stati 17,94 milioni, il 6,2% in più dell'anno precedente. Grazie all'introduzione di nuovi aerei con maggiore capienza il numero dei voli effettuati è al contempo salito meno fortemente, del 3,5% a 145'000. Il tasso di occupazione dei velivoli è migliorato di un punto percentuale all'83,4%.

Tuttavia il quarto trimestre si è rivelato un po' più difficile a causa soprattutto dell'aumento dei prezzi del cherosene. Nel periodo ottobre-dicembre il giro d'affari è cresciuto solo del 3% a 1,28 miliardi di franchi e l'EBIT è calato del 20% a 87,28 milioni.

Swiss afferma che approfitterà anche nell'anno corrente della sua flotta di aerei moderni ed efficienti in termini di consumo di cherosene. Tale effetto verrà ulteriormente rafforzato in estate con l'entrata in funzione degli ultimi dei 30 velivoli a medio raggio C-Series acquistati.

Al contempo però il vettore si attende oneri maggiori legati ai lavori di preparazione per l'introduzione di ulteriori due Boeing 777 e degli Airbus A320neo nonché alla flessione degli utili derivanti dagli affari di copertura sul carburante. Ad ogni modo la compagnia punta a un margine operativo a due cifre nel 2019.

