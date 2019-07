Redditività in calo per Swiss nel primo semestre.

La pressione sui prezzi nel mercato europeo e l'aumento dei costi, in particolare per il carburante, hanno frenato Swiss nel primo semestre, che ha visto la redditività calare a fronte di ricavi stabili.

Il giro d'affari si è attestato a 2,58 miliardi di franchi, in linea con quello realizzato nella prima parte del 2018, mentre l'utile operativo Ebit è sceso a 245 milioni, il 24% in meno di quello - record - della prima parte dell'anno scorso, informa la compagnia aerea in un comunicato odierno. Il relativo margine è stato del 9,5%. Non sono state rese note cifre riguardo al risultato netto.

L'evoluzione negativa dell'utile si spiega con l'aumento del prezzo del cherosene, con oneri supplementari legati alla manutenzione dei velivoli, con le conseguenze delle sovraccapacità esistente nel trasporto europeo, che hanno portato a un taglio delle tariffe, e infine con la domanda sempre in calo nel comparto cargo, in particolare sulle rotte dell'estremo oriente.

La contrazione dell'utile nel periodo aprile-giugno è stata però nettamente minore, pari al 10% a 197 milioni. Il risultato - il secondo migliore secondo trimestre della storia del vettore aereo - è stato raggiunto fra l'altro ottimizzando l'offerta in Europa.

